5 maçlık beraberlik serisinin ardından taraftarı önünde geçtiğimiz hafta Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor, Hatayspor' bu akşam yenip hem çıkışını sürdürmek hem de ilk deplasman galibiyetine ulaşmak istiyor.



Bordo-Mavililer'de milli ara öncesi tüm planlar zafer üzerine kurulurken, teknik direktör Şenol Güneş ise sakat isimlerin çokluğunda 11 kurmakta zorlanıyor. Savic, Umut Bozok, Enis Destan, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Batagov ve Denswil'in ardından Nwakaeme de sakatlığı nedeniyle Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.,



'KALİTENİZİ GÖSTERİN'



Her şeye rağmen ligde galibiyeti bulunmayan Hatayspor deplasmanından 3 puanla dönmeleri gerektiğini oyuncularına söyleyen Şenol Güneş'in "Kazanarak devam etmemiz önemli. Galip geldikçe öz güvenimiz artacak, özgüvenimiz arttıkça da istediğimiz oyuna daha çabuk ulaşacağız. Kalitenizin karşılığını sahada görmek istiyorum" dediği öğrenildi. Hatayspor, deprem felaketi sonrası iç saha maçlarını Mersin'de oynarken, evindeki son 2 maçta Samsunspor ve Bodrum'a kaybetti. Güney ekibi, Rıza Çalımbay ile ilk galibiyetini almak amacında.



