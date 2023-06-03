Şenol Güneş'in öğrencileri 13 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 13 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Şenol Güneş'in öğrencileri bu maçlarda 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şenol Güneş'in öğrencileri 13 maçtır kaybetmiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2023 10:02
Son güncelleme 03 Haziran 2023 10:10
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 13 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Siyah-beyazlılar, bu süreçte Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor, Hatayspor (Hükmen), Ümraniyespor, Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantep FK (Hükmen) ve Adana Demirspor karşısında sahadan 3 puan ile ayrılırken, Trabzonspor ve Antalyaspor ile berabere kaldı. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery