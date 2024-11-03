Şenol Güneş: "Coşkulu oynamak zorundayız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularla yaptığı görüşmede, "Coşkulu oynamak zorundayız. Herkesten yüksek mücadele bekliyorum. Kalitenizi göstermenin zamanı geldi." diye konuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Coşkulu oynamak zorundayız'
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03 Kasım 2024 10:17
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçları her zaman önemlidir. Fakat bu kez derbinin önemi çok daha fazla. Çünkü hem Şenol Güneş, hem oyuncular hem de yönetim saha içindeki kötü gidişat nedeniyle eleştiriliyor. Bu akşamki maçtan alınacak 3 puan adeta bordo-mavililer adına ilaç olacak.

GÜNEŞ REAKSİYON BEKLİYOR

Teknik direktör Şenol Güneş, özellikle Göztepe deplasmanındaki kötü futbolun ardından bu kez iç sahada oyuncularından reaksiyon bekliyor.

"COŞKULU OYNAMAK ZORUNDAYIZ"

Hafta boyunca motivasyonu üst seviyede tutan tecrübeli çalıştırıcı, "Coşkulu oynamak zorundayız. Herkesten yüksek mücadele bekliyorum. Kalitenizi göstermenin zamanı geldi. Özellikle önde doğru baskı yapmalıyız. Kazandığımız topları da akıllı bir şekilde kullanmalıyız. 40 bin kişi arkamızda olacak. Bu baskıyı iyi değerlendireceğiz" sözleriyle takımını derbiye hazırladı.

KÖTÜ SERİYİ BİTİRMEK İSTİYOR

Şenol Güneş, Trabzonspor'un başında daha önce Fenerbahçe ile 19 maça çıktı ve sadece 2 galibiyet alabildi. Başarılı teknik adam, bu kötü seriyi de noktalamak amacında.

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