Şenol Güneş: 'Coşkulu oynamak zorundayız'

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçları her zaman önemlidir. Fakat bu kez derbinin önemi çok daha fazla. Çünkü hem Şenol Güneş, hem oyuncular hem de yönetim saha içindeki kötü gidişat nedeniyle eleştiriliyor. Bu akşamki maçtan alınacak 3 puan adeta bordo-mavililer adına ilaç olacak.
GÜNEŞ REAKSİYON BEKLİYOR
Teknik direktör Şenol Güneş, özellikle Göztepe deplasmanındaki kötü futbolun ardından bu kez iç sahada oyuncularından reaksiyon bekliyor.
"COŞKULU OYNAMAK ZORUNDAYIZ"
Hafta boyunca motivasyonu üst seviyede tutan tecrübeli çalıştırıcı, "Coşkulu oynamak zorundayız. Herkesten yüksek mücadele bekliyorum. Kalitenizi göstermenin zamanı geldi. Özellikle önde doğru baskı yapmalıyız. Kazandığımız topları da akıllı bir şekilde kullanmalıyız. 40 bin kişi arkamızda olacak. Bu baskıyı iyi değerlendireceğiz" sözleriyle takımını derbiye hazırladı.
KÖTÜ SERİYİ BİTİRMEK İSTİYOR
Şenol Güneş, Trabzonspor'un başında daha önce Fenerbahçe ile 19 maça çıktı ve sadece 2 galibiyet alabildi. Başarılı teknik adam, bu kötü seriyi de noktalamak amacında.
GÜNEŞ REAKSİYON BEKLİYOR
Teknik direktör Şenol Güneş, özellikle Göztepe deplasmanındaki kötü futbolun ardından bu kez iç sahada oyuncularından reaksiyon bekliyor.
"COŞKULU OYNAMAK ZORUNDAYIZ"
Hafta boyunca motivasyonu üst seviyede tutan tecrübeli çalıştırıcı, "Coşkulu oynamak zorundayız. Herkesten yüksek mücadele bekliyorum. Kalitenizi göstermenin zamanı geldi. Özellikle önde doğru baskı yapmalıyız. Kazandığımız topları da akıllı bir şekilde kullanmalıyız. 40 bin kişi arkamızda olacak. Bu baskıyı iyi değerlendireceğiz" sözleriyle takımını derbiye hazırladı.
KÖTÜ SERİYİ BİTİRMEK İSTİYOR
Şenol Güneş, Trabzonspor'un başında daha önce Fenerbahçe ile 19 maça çıktı ve sadece 2 galibiyet alabildi. Başarılı teknik adam, bu kötü seriyi de noktalamak amacında.