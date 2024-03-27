Semih Kılıçsoy, Milli Takımlara damga vurdu

Son dönemde A Milli Takım'dan, Ümit Milli Takım'a gönderilmesiyle tartışma yaratan Semih Kılıçsoy, Milli formayla inanılmaz bir istatistiğe sahip.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Semih Kılıçsoy, Milli Takımlara damga vurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2024 11:55
Ümit Milliler, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında lider İtalya ile 1-1 berabere kaldı. Ay-Yıldızlı takıma, 1 puanı getiren golü 90+1'de Semih Kılıçsoy kaydetti.

29 MAÇTA 30 GOLE KATKI

A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesi olay yaratan 18 yaşındaki genç yıldızın, Milli formayla gösterdiği başarılı performans ise dikkat çekiyor.

U14'ten U21'e kadar genç milli takımlar formasını toplamda 29 kez giyen Semih Kılıçsoy 23 gol atarken, 7 kez de asist yaptı ve toplamda tam 30 gole katkı verdi.

27 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 10 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery