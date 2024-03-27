Semih Kılıçsoy, Milli Takımlara damga vurdu

Ümit Milliler, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında lider İtalya ile 1-1 berabere kaldı. Ay-Yıldızlı takıma, 1 puanı getiren golü 90+1'de Semih Kılıçsoy kaydetti.
29 MAÇTA 30 GOLE KATKI
A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesi olay yaratan 18 yaşındaki genç yıldızın, Milli formayla gösterdiği başarılı performans ise dikkat çekiyor.
U14'ten U21'e kadar genç milli takımlar formasını toplamda 29 kez giyen Semih Kılıçsoy 23 gol atarken, 7 kez de asist yaptı ve toplamda tam 30 gole katkı verdi.
27 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 10 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
29 MAÇTA 30 GOLE KATKI
A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesi olay yaratan 18 yaşındaki genç yıldızın, Milli formayla gösterdiği başarılı performans ise dikkat çekiyor.
U14'ten U21'e kadar genç milli takımlar formasını toplamda 29 kez giyen Semih Kılıçsoy 23 gol atarken, 7 kez de asist yaptı ve toplamda tam 30 gole katkı verdi.
27 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 10 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.