Semih Kılıçsoy, formasına kavuşuyor

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son haftalarda formasından uzak kalan Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisiyle formasına kavuşacak.

, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy, formasına kavuşuyor
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27 Nisan 2024 09:22
Beşiktaş'ın derbideki en büyük kozu Semih Kılıçsoy olacak.

Sakatlığı nedeniyle son haftalarda formasından uzak kalan 18 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisiyle formasına kavuşacak ve takımının en önemli gol ayağı olacak.

Beşiktaş'ta bu sezon 29 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 11 kez gol attı.

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