Semih Kılıçsoy, formasına kavuşuyor

Beşiktaş'ın derbideki en büyük kozu Semih Kılıçsoy olacak.
Sakatlığı nedeniyle son haftalarda formasından uzak kalan 18 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisiyle formasına kavuşacak ve takımının en önemli gol ayağı olacak.
Beşiktaş'ta bu sezon 29 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 11 kez gol attı.
Sakatlığı nedeniyle son haftalarda formasından uzak kalan 18 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisiyle formasına kavuşacak ve takımının en önemli gol ayağı olacak.
Beşiktaş'ta bu sezon 29 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 11 kez gol attı.