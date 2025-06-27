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Semanur Yüksel, Ümitler Avrupa Judo şampiyonu oldu

Milli Sporcu Semanur Yüksel, Makedonya'da düzenlenen turnuvada Avrupa şampiyonu oldu.

calendar 27 Haziran 2025 19:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Semanur Yüksel, Ümitler Avrupa Judo şampiyonu oldu
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Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Semanur Yüksel, Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla Avrupa şampiyonu oldu.

Makedonya'nın Üsküp kentinde 26–29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda, Ümraniye Belediyesi Milli Sporcu Semanur Yüksel rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden birçok sporcunun katıldığı şampiyonada Yüksel, Türkiye'yi ve Ümraniye'yi temsil etti.


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