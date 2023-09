Selçuk Yöntem: ''Bu sene şampiyon Fenerbahçe''

BİR DONDURMAYA FENERBAHÇELİ OLDUM!

YABANCILARIN UYUMU MÜKEMMEL

STATTA İZLEDİĞİM HİÇBİR MAÇI KAYBETMEDİK

MAÇ SEYREDERKEN TV'NİN ÖNÜNDEN KİMSE GEÇEMEZ!

FENERBAHÇE; LACİVERTİN BÜYÜSÜ, KARİZMASIDIR

LEFTER'İN GiYDİĞİ ÇUBUKLU FORMANIN YERİ BAMBAŞKA

SKORLARA GÖRE NABZIM DEĞİŞİR

DELİ DUMRUL'DA ELİYLE 2-1 YAPIP BENİ KIZDIRDI

Ünlü tiyatro sanatçısı Selçuk Yöntem, tuttuğu takım olan Fenerbahçe ve Süper Lig'i değerlendirdi. Başarılı oyuncu birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Selçuk Yöntem'in o açıklamaları;''Aile Galatasaraylı. Baba Galatasaraylı. O yıllarda ben de Galatasaraylıyım. Çok küçüğüm ama bir yandan da gizli gizli sempati duyuyorum Fenerbahçe'ye. Bir gün misafirliğe gittiğimiz bir ailede, ''teklifi ile karşılaştım. Sonra da bir dondurmaya Fenerbahçeli oldum. Ama dondurma bahane, Fenerbahçe şahaneydi!''''Her yıl şampiyon olmak mümkün değil. Galatasaray 14 yıl olamadı. Ama son 9 yıla bakın, Fenerbahçe'nin grafiği hiç de kötü değildi. Çoğunlukla ikinci bitirdik ligi. Ben büyük bir başarısızlık olarak görmüyorum.''''Yeni bir kadro kuruldu. Yabancıların uyumu, buluşması mükemmel. Elektrik tuttu takımda, ipi Fenerbahçe göğüsleyecektir.''''Ben Yengeç burcuyum. Dolayısıyla sezgilerim çok güçlüdür. Elbette donelere de bağlı bu sözlerim. Müthiş işaretler var takımda. Son yapılan transferlerle birlikte, Ali Koç'un çabası, İsmail Kartal'ın tutkusu, tribündeki bütünlük olgusu gibi.. Kesinlikle bu sene Fenerbahçe şampiyon.''''Evet. Aziz Yıldırım döneminde, PSV Eindhoven ve Anderlecht maçlarına gittim. Kazandık biliyorsun. O havayı koklamak, oyuncularla birlikte olmak müthiş bir duygu.''''12 yaşındaydım. Fenerbahçe, Ankara Demirspor ile oynuyordu, 19 Mayıs Stadı'nda. Kale arkasındayım. Nasıl bir kar yağmış anlatamam. Hava soğuk, buz gibi. Ayaklarımda lastik papuçlar. Ev Bahçelievler'de. 4-1 mazandık maçı. Şeref Has da gol atmıştı. Ben maçın ve Fenerbahçe'nin heyecanı ile son düdükten sonra farkına vardım; ayaklarım yok. Donmuş. 19 Mayıs Stadı'ndan, Bahçelievler Karakol Durağı'na kadar koştum. O koşu ayaklarımı donmaktan kurtardı. Eve geldiğimde annem sıcak sularla ovaladı ayaklarımı. Fenerbahçe için farkında olmadan nasıl bir fedakarlık yaptığımı anladım o zaman.''''Tamamen maça konsantre oluyor. Başka hiçbir şeye odaklanmaz. Sevinci de, üzüntüyü de en üst noktada yaşıyor. Ben o noktada değilim mesela. Bu arada ilginç bir bilgi vereyim. Benim stadyumda izlediğim hiçbir maçta yenilmedi Fenerbahçe.''''Genelde evde seyrederim. Mustafa Denizli, Fazıl Say, Emre Can gibi dostlarımla birlikte. Evde maç izlemek daha çok hoşuma gidiyor.''''Fenerbahçe'nin zorlandığı anlarda, mesela bir gol atmaya, ya da yememeye ihtiyacı olduğu dakikalarda ayağa kalkarım, açı değiştiririm. İşe yaradığı da oluyor.''''Hayır tabii ki. Zaten televizyonun önünden geçmeye konum izin vermiyor. Ama Murphy kanunu. Su almaya gitsem gol oluyor, izleyemiyorum!''''Hayatımda çok büyük bir boşluk olurdu. Sporun büyüsü birlikte coşmak, eğlenmek. Tiyatroda ve konserde de öyle değil mi... Üstelik Futbol çok sade bir oyun. Karmaşık değil. Futbol olmasaydı, toplumsal yaşamda da büyük bir boşluk olurdu. Ben Fenerbahçe'ye "Lacivertin büyüsü, karizması" diyorum. Gecenin o son karanlığında gökyüzünde beliren lacivertin sarıyla bütünleşmesini, ahengini, armonisini uyandırıyor bende.''''2007 yılında kongre üyesi oldum. Fenerbahçeliliğimi resmileştirdim.''''2007'den beri tüm formaları aldım. Ama benim için Lefter'in giydiği çubuklu formanın ayrı bir yeri var. O özel.''''Maçların ikinci yarısı başlar bende heyecan. İlk yarı ısınma gibi bir şey benim için. İkinci yarı final. Galibiyet, beraberlik ya da yenilgi gibi durumlarda nabzım değişir. Ve ertesi gün spor sayfalarını okumam.''''Maç skorlarıyla oluşan ruh hali oyunlara yansır m? Deli Dumrul'u oynuyoruz. Sabri Özmener, zenne kılığında dans eder ve önümden geçerdi. Dans ederken de ellerini de kullanıyor haliyle. Biz oyundayken, maç oynanıyor ve diyelim ki 2-1 gerideyiz. Bir eliyle 2, diğer eliyle 1 yaparak bana göndermede bulunurdu. Maçın skorunu sorduğuma soracağıma pişman ederdi.''