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Selçuk Şahin'in ilk hamlesi Fenerbahçe'den!

Arda Turan'ın gidişi sonrası Selçuk Şahin'i takımın başına getiren Eyüpspor, Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı kadrosuna katmak istiyor.

calendar 27 Haziran 2025 10:02
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Selçuk Şahin'in ilk hamlesi Fenerbahçe'den!
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Yeni sezonda Süper Lig'de önemli işlere imza atmak isteyen ve kadrosunu güçlendirme hedefine yönelen Eyüpspor, önemli bir ismi transfer listesine aldı. İstanbul ekibi, Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı kadrosuna katmak istiyor.

ZAJC GERİ DÖNDÜ AMA KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'ta kiralık olarak geçiren Miha Zajc, sezon bitimiyle birlikte Fenerbahçe'ye geri döndü. Ancak teknik direktör José Mourinho'nun deneyimli futbolcuyu gelecek sezon planlamasında düşünmediği belirtildi.


SELÇUK ŞAHİN'DEN İSTEKLİ TALİP

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin'in, Zajc'ı kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun oyun tecrübesi ve çok yönlülüğü, Şahin'in yeni sezon planları açısından önemli bir rol oynuyor.

FENERBAHÇE SATIŞA SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe cephesinde ise oyuncuya gelen tüm tekliflerin değerlendirmeye açık olduğu ifade ediliyor. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi devam eden Zajc için uygun bir bonservis bedeli karşılığında veya kiralama ile transfere onay verebilir. 


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