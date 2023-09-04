Selçuk İnan: "Süper Lig ekibiyle görüşüyorum"

Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Selçuk İnan, flaş açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Selçuk İnan: 'Süper Lig ekibiyle görüşüyorum'
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04 Eylül 2023 13:23
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerine iyi başlayamamıştı.

Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran genç teknik adam, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Hürriyet'e konuşan Selçuk İnan, "Ümraniyespor ile herhangi bir görüşmem olmadı. Süper Lig'den 1-2 takım ile görüşüyorum..." ifadelerini kullandı.

2020 yılında Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak görev yapan İnan, 2022 yılının kasım ayında Kasımpaşa'nın başına geçti. İstediği performansı sergileyemeyen 38 yaşındaki çalıştırıcı, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

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