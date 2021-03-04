Selahattin Baki'den Galatasaray mesajı: "Cevap vereceğiz"

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Antalyaspor maçı sonrasında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Selahattin Baki'den Galatasaray mesajı: 'Cevap vereceğiz'
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04 Mart 2021 21:57
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Şehitlerimiz olduğundan gerekli açıklamaları ertelediklerini belirten Baki, "Bitlis'teki helikopter kazası sonrasında maalesef şehitlerimiz var. Bu akşam hepinizin affına sığınarak futbol konuşmamak, şehitlerimize saygı göstermek istiyorum. Bu demek değil ki dün akşam rakibimizin maçında yaşanan bazı olaylar ve daha sonra rakibimizin bazı yöneticilerinin verdiği demeçler ile ilgili cevabımız olmayacak. Hepsinin cevabını vereceğiz. Bu akşam da maç esnasında ve maçtan sonra olan bazı olaylar var, hepsine cevabımız olacak. Ulusumuzun başı sağ olsun, şehit ailelerimizin başı sağ olsun, şehitlerimizin mekanı cennet olsun." dedi.



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