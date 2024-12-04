Sarunas Jasikevicius: 'Maça hiç iyi hazırlanmadık'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 88-76 kaybedilen Baskonia maçının ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Jasikevicius'un maç sonu açıklamaları;



"Basketbolu kesinlikle çok fazla konuşmak istemiyorum ama buraya kesinlikle hazır bir şekilde gelmedik. Hep bir adım gerideydik ve nasıl bir oyunun bizi beklediğini anlamamıştık. İlk yarı gerçekten çok kötüydük. Atışlar yarattık ama kaçırdık, basketbol bu olabilir. Mücadele etmememiz çok üzücü ve rahatsız edici. Profesyonel olduğumuzu ve mücadele ettiğimizi göstermemiz gerekiyor. Tabii ki maçları kazanabiliriz veya kaybedebiliriz ama efor göstermemiz gerekiyor, bugünkü gibi olmaması lazım."