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Sarunas Jasikevicius: "Bizi bekleyen atmosferi idrak edemedik"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş Fibabanka'ya deplasmanda 98-77 yenildikleri maçın ardından açıklama yaptı.

calendar 21 Haziran 2025 23:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sarunas Jasikevicius: 'Bizi bekleyen atmosferi idrak edemedik'
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 98-77 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, seride durumu 2-1'e getirdi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş Fibabanka'ya mağlup oldukları maçın ardından FB TV'ye şu açıklamalarda bulundu:

"Bizim için önemli olan aslında bu maçta bizi nasıl bir atmosferin ve karşılaşmanın beklediğini müsabakanın başında tam idrak edememek oldu. Üçüncü çeyrekte oyuna dahil olmaya çalıştık ama yeterli değildi. Rakibimizi ve Dusan Alimpijevic'i tebrik ediyorum. Şimdi önümüzdeki karşılaşmaya bakacağız."

 

 


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