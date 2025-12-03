Saran: 'Bu mücadeleyle şampiyon olacağız'

Trendyol Süper Lig'in kritik haftasında Galatasaray ile Kadıköy'de 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, maçın ardından soyunma odasında önemli anlar yaşandı.
Karşılaşmayı protokolden takip eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bitiş düdüğünün hemen ardından soluğu takımın yanında aldı. Beraberliğe rağmen ortaya koyulan mücadeleden memnun olduğu öğrenilen Saran'ın, Teknik Direktör Tedesco ve futbolcuları tek tek tebrik ettiği bildirildi.
Başkan Saran'ın, oyunculara hitaben önemli mesajlar verdiği ifade edildi. Soyunma odasında futbolcularla kısa bir konuşma yapan Saran'ın şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:
"Bugün büyük istek ve azimle oynadınız. İyi bir takımız. Bu mücadele bizi şampiyon yapacak."
