Sandro Zufic: 4, Lucas Torreira: 3

Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Sandro Zufic, Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla bu sezon 4 sarı kart görmüş oldu.

Haber; Sözcü
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Sandro Zufic: 4, Lucas Torreira: 3
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14 Ocak 2025 09:12
Fenerbahçe, deplasmanda Komyaspor'u 3-2 mağlup etti. 

Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Sandro Zufic, maçta sarı kart gören isimler arasındaydı. 

Hırvat teknik adam, Konya maçında bu sezonki dördüncü sarı kartını gördü.

Futbolseverler, Zufic'in yedek kulübesinde 4 sarı kartına karşılık Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira'nın sadece 3 sarı kart görmesi ile ilgili paylaşımlar yaptı.
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