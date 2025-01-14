Sandro Zufic: 4, Lucas Torreira: 3

Fenerbahçe, deplasmanda Komyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Sandro Zufic, maçta sarı kart gören isimler arasındaydı.
Hırvat teknik adam, Konya maçında bu sezonki dördüncü sarı kartını gördü.
Futbolseverler, Zufic'in yedek kulübesinde 4 sarı kartına karşılık Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira'nın sadece 3 sarı kart görmesi ile ilgili paylaşımlar yaptı.
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Sandro Zufic, maçta sarı kart gören isimler arasındaydı.
Hırvat teknik adam, Konya maçında bu sezonki dördüncü sarı kartını gördü.
Futbolseverler, Zufic'in yedek kulübesinde 4 sarı kartına karşılık Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira'nın sadece 3 sarı kart görmesi ile ilgili paylaşımlar yaptı.