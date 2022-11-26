Samsunspor, zorlu Keçiören deplasmanında

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında 27 Kasım Pazar günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.



Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.



Son 3 haftada sırasıyla Pendikspor'u 2-0, Göztepe'yi 1-0 ve Tuzlaspor'u 2-1 mağlup ederek 9 puan toplayan Samsunspor, Ankara Keçiörengücü'nü de yenerek üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.



Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Moryke Fofana, Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Berk Taşkın ve Sarp Ekinci ile kadro dışı bırakılan Fernando Henrique Boldrin ve Arvydas Novikovas, maç kadrosunda yer almıyor.





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