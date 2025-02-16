Samsunspor'un hiç şakası yok

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor deplasmanda Recep Uçar'ın yönetimindeki Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.



Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 3. dakikada Marc Bola kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Samsunspor üst üste ikinci galibiyetini alırken puanını 46'ya yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu.



Konyaspor ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı 24 puanla 14. sırada kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor evinde Rizespor'u ağırlarken, Konyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada konuk ekip Samsunspor, 1-0 öne geçti. Geriden oyun kurmaya çalışan Konyaspor'da Oğulcan Ülgün'den topu kapan Celil Yüksel'in pasında Bola'nın uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

36. dakikada yarı sahasından atılan topa hareketlenen Moundilmadji'nin ceza yayı önünde kaleci Slowik'in üzerinden aşırttığı topu Bazoer, çizgi önünden çıkardı.

45+2. dakikada Pedrinho'nun soldan kullandığı kornerde Adil Demirbağ'ın ceza alanında kafa vuruşunda top, direğin dibinden dışarı çıktı.

45+3. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasında pasında Moundilmadji'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Slowik gole izin vermedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



59. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında Yusuf Erdoğan'ın defanstan seken topa bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

75. dakikada sağ kanattan hareketlenen Holse'nin pasında Emre Kılınç'ın uzaktan sert şutunda, kaleci Slowik topu kornere çeldi.

79. dakikada Pedrinho'nun kaleye uzak noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Emin Tuğral, Furkan Ürün

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün (Dk. 63 Umut Nayir), Bazoer (Dk. 46 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 76 Keita), Ndao (Dk. 76 Melih İbrahimoğlu), Pedrinho, Aleksic, Yusuf Erdoğan (Dk. 63 Tunahan Taşcı), Kramer

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Celil Yüksel (Dk. 68 Ntcham), Bennasser, Dimata (Dk. 90+2 Soner Gönül), Holse (Dk. 80 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 90+2 Muja), Mouandilmadji

Gol: Dk. 2 Bola (Reeder Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Oğulcan Ülgün, Dk. 24 Slowik, Dk. 54 Aleksic, Dk. 66 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 18 Mouandilmadji, Dk. 21 Holse, Dk. 40 Bennasser, Dk. 58 Celil Yüksel, Dk. 85 Soner Aydoğdu, Dk. 90+2 Bola (Reeder Samsunspor)



