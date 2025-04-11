Samsunspor'un golü VAR'dan döndü!

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşan Samsunspor, 9. dakikada 1-0 öne geçti.Bu dakikada savunmanın arkasına sarkan Carlo Holse, Muslera'nın üzerinden aşırtarak topu ağlara gönderdi ve Karadeniz ekibini 1-0 öne geçirdi.Hakem Ozan Ergün, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ndeki kontrolün ardından Holse'nin ofsaytta olduğunu işaret etti ve bu gol iptal edildi.