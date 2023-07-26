Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, Taylan Antalyalı'nın ardından Galatasaray'dan Emre Kılınç'ın peşine düştü.
3 YILLIK ANLAŞMA
Karadeniz temsilcisi, 28 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmelerde 3 yıllık anlaşma sağladı. Samsunspor, transfer için Galatasaray ile görüşmelerine devam ediyor.
KONTRATININ SON SENESİ
Galatasaray'ın 2020 yılında Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Emre Kılınç'ın sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Emre Kılınç, geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçirmişti. Deneyimli isim, Başkent ekibinde 32 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
EMRE KILINÇ KİMDİR?
Boluspor altyapısında yetişen Emre Kılınç, daha sonra Sivasspor, Galatasaray ve Ankaragücü formaları giydi.
3 YILLIK ANLAŞMA
Karadeniz temsilcisi, 28 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmelerde 3 yıllık anlaşma sağladı. Samsunspor, transfer için Galatasaray ile görüşmelerine devam ediyor.
KONTRATININ SON SENESİ
Galatasaray'ın 2020 yılında Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Emre Kılınç'ın sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Emre Kılınç, geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçirmişti. Deneyimli isim, Başkent ekibinde 32 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
EMRE KILINÇ KİMDİR?
Boluspor altyapısında yetişen Emre Kılınç, daha sonra Sivasspor, Galatasaray ve Ankaragücü formaları giydi.