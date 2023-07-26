Samsunspor, Emre Kılınç'la anlaştı

Samsunspor, Galatasaray forması giyen Emre Kılınç ile anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi, transfer için Galatasaray ile görüşmelerine devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Emre Kılınç'la anlaştı
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26 Temmuz 2023 17:01
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, Taylan Antalyalı'nın ardından Galatasaray'dan Emre Kılınç'ın peşine düştü.

3 YILLIK ANLAŞMA

Karadeniz temsilcisi, 28 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmelerde 3 yıllık anlaşma sağladı. Samsunspor, transfer için Galatasaray ile görüşmelerine devam ediyor.

KONTRATININ SON SENESİ

Galatasaray'ın 2020 yılında Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Emre Kılınç'ın sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Emre Kılınç, geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçirmişti. Deneyimli isim, Başkent ekibinde 32 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

EMRE KILINÇ KİMDİR?

Boluspor altyapısında yetişen Emre Kılınç, daha sonra Sivasspor, Galatasaray ve Ankaragücü formaları giydi.

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