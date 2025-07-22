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Samsunspor'dan Victor Nelsson hamlesi

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig 3.sü Samsunspor, Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'u transfer etmek istiyor.

calendar 22 Temmuz 2025 13:25 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 13:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Samsunspor'dan Victor Nelsson hamlesi
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Geçtiğimiz sezon, Süper Lig'de büyük bir başarı yakalayarak ligi 3.sırada tamamlayan Samsunspor transferde atağa kalktı. Kadrosunu Antoine Makoumbou, Joe Mendes gibi isimlerle güçlendiren kırmızı-beyazlı ekip Galatasaray'dan, yeni bir oyuncuyu gündemine aldı.

DANİMARKALININ PEŞİNDE

Samsunspor, Galatasaray forması giyen, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Roma'da geçiren Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor.
HEDEF: KİRALIK TRANSFER

Edinilen bilgilere göre Samsunspor, 25 yaşındaki Danimarkalı stoper için Galatasaray ile temas kurdu. Kulübün amacı, Nelsson'u 1 yıllığına kiralayarak savunma hattında liderlik görevini ona devretmek. Nelsson'un yüksek maliyeti nedeniyle maaş yükünü üstlenmeye hazır olan Samsunspor, bu şekilde defans hattını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi grup lig etabında mücadele edecek olan Samsunspor, bu hamleyle birlikte Avrupa'da başarı yakalamak istiyor.

ALMAN HOCA İSTEKLİ

Teknik direktör Thomas Reis'in de Nelsson transferine onay verdiği aktarıldı. Alman teknik adamın, Danimarkalı oyuncunun liderlik özelliklerini ve pozisyon bilgisini oldukça beğendiği ifade edildi.
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