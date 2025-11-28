Samsunspor'a UEFA'dan müthiş gelir!

UEFA Konferans Ligi'nde sezona damga vuran Samsunspor, 4. hafta maçında Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Konferans Ligi'nde 4 hafta sonunda topladığı 10 puanla lider konumda olan Samsunspor, UEFA'dan ciddi bir rakamı da kasasına koydu.

3.17 MİLYON EURO AYAKBASTI PARASI

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde ayakbastı olarak 3.17 milyon euro gelir elde etmişti.

LİG AŞAMASINDA 1 MİLYON 333 BİN EURO

Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Legia Varşova'yı, ikinci maçında sahasında Dinamo Kiev'i, üçüncü maçta yine sahasında Hamrun'u mağlup etmiş, dördüncü karşılaşmasında ise deplasmanda Breidablik ile berabere kalarak toplam 1 milyon 333 bin euro geliri cebine koydu.

TOPLAM GELİR 4 MİLYON 503 BİN EURO

Böylece Samsunspor'un Konferans Ligi'nde 4. hafta sonunda UEFA'dan elde ettiği toplam gelir 4 milyon 503 bin euroyu gördü.

2025-2026 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ndeki başarı primleri şöyle:

Lige katılım: 3.17 milyon euro

Lig aşaması beraberlik: 133 bin euro

Lig aşaması galibiyet: 400 bin euro

Lig aşamasını 1-8 arası bitirenler: 400 bin euro

Lig aşamasını 9-16 arası bitirenler: 200 bin euro

Son 16 turu: 800 bin euro

Çeyrek finalistler: 1.3 milyon euro

Yarı finalistler: 2.5 milyon euro

Finalistler: 4 milyon euro

Şampiyon: 3 milyon euro