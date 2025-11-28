28 Kasım
Samsunspor'a UEFA'dan müthiş gelir!

Samsunspor, ligdeki galibiyet ve beraberliklerle birlikte UEFA'dan toplam 4 milyon 503 bin euro gelir elde etti.

calendar 28 Kasım 2025 11:54
Haber: NTV, Fotoğraf: AA
UEFA Konferans Ligi'nde sezona damga vuran Samsunspor, 4. hafta maçında Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.
 
Konferans Ligi'nde 4 hafta sonunda topladığı 10 puanla lider konumda olan Samsunspor, UEFA'dan ciddi bir rakamı da kasasına koydu.
 
3.17 MİLYON EURO AYAKBASTI PARASI
 
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde ayakbastı olarak 3.17 milyon euro gelir elde etmişti.
 
LİG AŞAMASINDA 1 MİLYON 333 BİN EURO
 
Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Legia Varşova'yı, ikinci maçında sahasında Dinamo Kiev'i, üçüncü maçta yine sahasında Hamrun'u mağlup etmiş, dördüncü karşılaşmasında ise deplasmanda Breidablik ile berabere kalarak toplam 1 milyon 333 bin euro geliri cebine koydu.
 
TOPLAM GELİR 4 MİLYON 503 BİN EURO
 
Böylece Samsunspor'un Konferans Ligi'nde 4. hafta sonunda UEFA'dan elde ettiği toplam gelir 4 milyon 503 bin euroyu gördü.
 
2025-2026 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ndeki başarı primleri şöyle:
 
Lige katılım: 3.17 milyon euro
 
Lig aşaması beraberlik: 133 bin euro
 
Lig aşaması galibiyet: 400 bin euro
 
Lig aşamasını 1-8 arası bitirenler: 400 bin euro
 
Lig aşamasını 9-16 arası bitirenler: 200 bin euro
 
Son 16 turu: 800 bin euro
 
Çeyrek finalistler: 1.3 milyon euro
 
Yarı finalistler: 2.5 milyon euro
 
Finalistler: 4 milyon euro
 
Şampiyon: 3 milyon euro
