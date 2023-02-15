UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşamki maçlarla devam edecek.



Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda bugün Borussia Dortmund ile Chelsea; Club Brugge ile Benfica karşı karşıya gelecek.



İki karşılaşma da TSİ 23.00'te başlayacak ve EXXEN platformundan yayınlanacak.



DORTMUND-CHELSEA



Borussia Dortmund'un sahası Signal Iduna Park'ta oynanan maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.



Edin Terzic yönetiminde ligde iyi bir grafik yakalayan Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde de ilerlemek istiyor.



Güçlü taraftar desteği ile birlikte Chelsea karşısında avantaj yakalamak isteyen Alman ekibinin muhtemel 11'i şöyle; Kobel, Ryerson, Süle, Schlotterback, Guerreiro, Salih Özcan, Jude Bellingham, Adeyemi, Reus, Brandt, Haller.



Alman ekibinde Thomas Meunier ve Marius Wolf sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecek.



Chelsea ise kış transfer döneminde yaptığı büyük harcamanın karşılığını bu sezon özelinde Şampiyonlar Ligi'nde almaya odaklandı. Ligde kötü bir sezon geçiren Chelsea'de, karşılaşma öncesi; Kovacic, Broja, Pulisic, Wesley Fofana, Zakaria, Mendy ve Kante sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Raheem Sterling'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Londra ekibinde UEFA listesinde yer almayan Aubameyang, Madueke ve Badiashile kadroda yer alamayacak.



Graham Potter'ın ekibi Chelsea'nin muhtemel 11'i şu şekilde; Kepa, Reece James, Thiago Silva, Chalobah, Cucurella, Enzo Fernandez, Loftus-Cheek, Mount, Joao Felix, Mudryk, Kai Havertz.



CLUB BRUGGE-BENFICA



Club Brugge'un evi Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.



Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki sürpriz takımlarından biri olan Club Brugge; Atletico Madrid, Porto ve Bayer Leverkusen'in olduğu gruptan çıkmayı başardı. Peri masalını sürdürmek isteyen Belçika ekibinde maç öncesi Andreas Skov Olsen ve Ferran Jutgla sakatlıkları sebebiyle maçta yer alamayacak.



Scott Parker'ın ekibi Club Brugge'un Benfica karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde; Mignolet, Mata, Hendry, Mechele, Meijer, Rits, Onyedika, Vanaken, Buchanan, Lang, Yaremchuk.



Roger Schimdt'in yönetimindeki Benfica ise hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde mükemmel bir sezon geçiriyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin olduğu gruptan lider çıkarak adından söz ettiren Benfica'da maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.



Benfica'nın Club Brugge karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde; Vlachodimos, Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo, Aursnes, Florentino Luis, Joao Mario, Rafa, Neres, Guedes.





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