Şampiyonlar Ligi'nde 4-5'lik nefis maç!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Benfica'yı deplasmanda 5-4 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Şampiyonlar Ligi'nde 4-5'lik nefis maç!
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22 Ocak 2025 01:01
Son güncelleme 22 Ocak 2025 01:11
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Benfica, sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'daki maçı Barcelona, 5-4'lük skorla kazandı.

Benfica, henüz ikinci dakikada Vangelis Pavlidis ile öne geçti. Barcelona'da Robert Lewandowski, 13. dakikada kullandığı penaltıda skoru 1-1 yaptı. Benfica'da ilk golü atan Pavlidis, 22'de ve 30. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı ve Portekiz temsilcisi soyunma odasına 3-1 önde gitti.

Barcelona, 64. dakikada Raphinha ile 3-2'yi buldu. Benfica, bu golden 4 dakika sonra, 68. dakikada Ronald Araujo'nun kendi kalesine attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.

Barcelona, 78'de Robert Lewandowski'nin attığı penaltı golüyle durumu 4-3 yaptı ve umutlandı. Katalan ekibi, Eric Garcia'nın 86. dakikada attığı golle 4-4'ü buldu. Barcelona, Raphinha'nın 90+6'daki golüyle maçı 5-4 kazandı.

YEDEK KULÜBESİNDE KIRMIZI

Benfica'da Arthur Cabral, 90+8'de yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Benfica'da milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kerem 71, Orkun 80 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Benfica, 10 puanda kaldı. Barcelona, 18 puana yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nin gelecek ve son haftasında Benfica, Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Barcelona, sahasında Atalanta'yı konuk edecek.

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