Samet Aybaba'dan Doumbia ve Cisse açıklaması

Kadrosunu mutlaka iyi bir forvetle güçlendirmek isteyenlisteyeveardından yıldız bir isim daha girdi:Teknik direktör Samet Aybaba'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği 30 yaşındaki oyuncu için Yeşil-Beyazlı yönetimin maliyet araştırmasına başladığı öğrenildi.Timsah'ın teknik direktörü Samet Aybaba da Cisse ve Doumbia isimlerini doğruladı. Aybaba,dedi.