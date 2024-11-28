Samet Aybaba'dan açıklama: "Bizi dinlemediler"

Beşiktaş'taki görevine son verilen Samet Aybaba, suskunluğunu Sözcü'den Ercan Taner'e bozdu. İşte o açıklamalar...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Samet Aybaba'dan açıklama: 'Bizi dinlemediler'
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28 Kasım 2024 10:44
Görevine son verilmesiyle Beşiktaş camiasında deprem etkisine yol açan Samet Aybaba, suskunluğunu Sözcü yazarı Ercan Taner'e bozdu.

Taner'in sorularını yanıtlayan Aybaba, kulüp içinde yaşanan süreçle ilgili oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Beni ve Feyyaz'ı (Uçar) hiçbir işe karıştırmadılar" siteminde bulunan Kara Kartal'ın efsane ismi, şunları söyledi:

'PATLAMAK ÜZEREYDİM'

Beşiktaş'a hiçbir zaman küsmediğini belirten Aybaba, "Dediklerimizi dinlemediler. Bankacı Kaan Şakul ve Friedel ile birli kendi başlarına transferler yaptılar. Başkan Hasan Arat da bu ekibin çalışmalarına onay verdi. İçimde kaç aydır bir sıkıntı vardı. Patlamak üzereydim. Alınan bu karar benim için iyi oldu. Beşiktaş'a hiçbir zaman küsmedim, küsmem de. Cumartesi günü siz gazeteci arkadaşlarıma çok önemli açıklamalar yapacağım. Hazırladığım raporlar var. Bu raporlar ile Türk futbolu milat yaşayacak göreceksiniz." diye konuştu.

ŞAKUL'UN YETKİSİ ALINDI

Yaz döneminde yapılan transferlerde söz sahibi olan yönetici Kaan Şakul'un futbol takımı üzerindeki etkisi sona erdi. Yönetim Kurulu'nun yeni aldığı kararla Şakul, artık mali işlerden sorumlu olacak. Beşiktaşlı yöneticinin Brad Friedel ile birlikte aldığı bazı kararlar yönetim içinde tepki çekmişti. 

 
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