Samet Akaydın: "Diego Rossi'nin golü nasıl ofsayt?"

Fenerbahçeli Samet Akaydın, Alanyaspor maçı sonrası konuştu İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samet Akaydın: 'Diego Rossi'nin golü nasıl ofsayt?'
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19 Mart 2023 22:08
Fenerbahçeli defans oyuncusu Samet Akaydın, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Samet Akaydın "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. 1-0 geride başladık, moral olarak çöktük. Soyunma odasında kazanmamız gerektiğini konuştuk. Bırakmadık ve kazandık. 10 günde üçüncü maçı oynadık. Yorgunluk belirtileri vardı. Bazen kötü oynayarak da kazanacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz." dedi.

Diego Rossi'nin ilk yarıda ofsayt nedeniyle iptal edilen golü hakkında açıklama yapan Samet Akaydın "Rossi'nin golüne maçtan sonra baktık, biz hala gol olduğunu düşünüyoruz. Anlamadık nasıl bir çizgi çizdiklerine hala anlam veremedik. İnşallah yanılmışızdır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş maçıyla ilgili de konuşan sarı-lacivertli futbolcu "Arada Beşiktaş maçını kazanmak için hazırlanacağız. Final havasında olacak. Taraftarın desteğiyle kazanırsak, güzel şeyler olacak." açıklamasını yaptı.

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