Samandıra'da En-Nesyri rüzgarı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, takım çalışmasındaki görüntüsüyle adeta Samandıra'da rüzgar estirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Samandıra'da En-Nesyri rüzgarı!
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29 Temmuz 2024 10:22
Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi FC Lugano'yla 30 Temmuz Salı günü İstanbul'da oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisler'inde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Antrenman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

SAMANDIRA'DA EN-NESYRI RÜZGARI

Yeni transfer Youssef En-Nesyri, takım çalışmasındaki görüntüsüyle adeta Samandıra'da rüzgar estirdi.

MOURINHO'YA GÜVEN VERDİ

Kanarya'nın yıldız golcüsü, hırslı görüntüsüyle teknik direktör Jose Mourinho'ya büyük güven verdi.  

 

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