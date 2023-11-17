Salzburg'un gözü 17'lik Nedeljkovic'te

Salzburg, Kızılyıldız forması giyen 17 yaşındaki Kosta Nedeljkovic ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Salzburg'un gözü 17'lik Nedeljkovic'te
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17 Kasım 2023 14:57
Salzburg, gözünü Kızılyıldız'ın 17 yaşındaki sağ beki Kosta Nedeljkovic'e dikti.

Avusturya temsilcisinin, Nedeljkovic ile ilgilendiği ve 17 yaşındaki genç futbolcuyu Sırbistan ile Andorra arasında oynanan U19 maçında takip ettiği belirtildi.

Salzburg scoutlarının, Sırbistan'ın Bulgaristan ile oynayacağı maçta da 17 yaşındaki futbolcuyu takip edeceği aktarıldı.

Sağ bekin yanı sıra orta sahanın sağında da görev yapabilen Kosta Nedeljkovic'in Kızılyıldız ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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