Salih Yoluç: İlk defa bir Türk takımı olarak bu yarışta yer alacağız

Le Mans 24 Saat Yarışı, Fransa'da bu yıl 11-12 haziran tarihlerinde düzenlenecek. Salih Yoluç liderliğindeki Racing Team Turkey, organizasyonda yer alacak ilk Türk takımı olacak. Racing Team Turkey, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hazırlanan Ay-Yıldızlı renklerle Le Mans 24 Saat Yarışı'nda yer alacak.

TOSFED: TAKIMIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUZ

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamada, "8 tanesi Pro/Am kategorisinde olmak üzere 24 aracın yer aldığı LMP2'de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan tasarımı ile piste çıkacak olan 923 numaralı takımımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

RACING TEAM TURKEY: TEK HEDEFİMİZ, MUTLAK BİR GALİBİYETLE 100. YILINDA CUMHURİYETİMİZİN AYDINLIK NEFERLERİNİ GURURLANDIRMAK

Racing Team Turkey'den yapılan açıklamada, "2022 Avrupa Le Mans Serisi PRO/AM şampiyonluğu ile bir otomobil sporlarındaki bir dayanıklılık serisinde şampiyonluk elde eden ilk Türk takımı olan Racing Team Turkey, 2023 yılında otomobil sporlarının en prestijli yarışlarından olan Le Mans 24 gridinde olacak. Hem Aziz Cumhuriyetimizin 100. yılına, hem de Le Mans 24 saat yarışlarının 100. yılına denk gelen bu anlamlı senede, ilk kez bir Türk takımı yer alacak. Hem LMP2, hem de LMP2 Pro/Am klasmanında mücadele edeceğimiz bu yarışta tek hedefimiz, mutlak bir galibiyetle 100. yılında Cumhuriyetimizin aydınlık neferlerini gururlandırmak. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan, 923 kapı numaralı Racing Team Turkey LMP2 yarışçısının görsellerini sizlerle paylaşıyoruz" denildi.

SALİH YOLUÇ: İLK DEFA BİR TÜRK TAKIMI OLARAK BU YARIŞTA YER ALACAĞIZ





Racing Team Turkey pilotu Salih Yoluç ise "Racing Team Turkey, 2023 Le Mans 24 Saat'te yarışacak! Hem Cumhuriyetimizin, hem Le Mans 24 Saat Yarışları'nın 100'üncü yılı olan bu anlamlı senede ilk defa bir Türk takımı olarak bu yarışta yer alacağız" diye konuştu.

Racing Team Turkey, Salih Yoluç liderliğinde Le Mans 24 Saat Yarışı'nda yer alacak.