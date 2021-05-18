Salih Uçan, Beşiktaş ile 3 yıllık anlaştı!

💯Roma benim için büyük fırsattı

🔐Roma'da herkes beni severdi

💰Fenerbahçe 11 milyon euro istedi



Salih Uçan: "Ben Roma'nın bir projesiydim ancak Roma o zaman Galaksi gibiydi ve tabii Totti vardı! Yensen de yenilsen de Totti oyuna girer, bu kadar"⭐️pic.twitter.com/TivhKbBXuT



— Sporx (@sporx) May 18, 2021

Süper Lig'de bu sezonun şampiyonu Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Sergen Yalçın yönetiminde 16. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden siyah-beyazlı camia, yeni sezonda da Sergen Yalçın ile yola devam etmek istiyor.Beşiktaş yönetimi, transfer sezonunun açılmasını bekliyor. Bu sezon Alanyaspor formasıyla büyük bir çıkış yakalayan ve dört büyükleri peşine takan Salih Uçan yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.Sözleşmesinin bittiği Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıranBeşiktaş, 27 yaşındaki oyuncuyla 7.5 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı.Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor, sezonu 7. sırada noktalamıştı. Takımın en dikkat çeken isimlerinden birisi olmayı başaran Salih Uçan, bu sezon toplamda 40 maçta forma giydi. 40 maçta, 3 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan deneyimli oyuncu, 39. haftada oynanan Kasımpaşa maçında sakatlık geçirmişti.Alanyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Haris Hajradinovic ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan'ın, elmacık kemiğinde kırık tespit edilmişti.Alanyaspor'un genç teknik direktörü Çağdaş Atan, Salih Uçan'ın geleceği hakkında konuşmuştu. Çağdaş Atan, "Steven Caulker ve Salih Uçan'ın bugün sözleşmesi bitmiş durumda, muhtemelen büyük takımlara gidecekler." ifadelerini kullandı.