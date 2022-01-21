Salih Uçan'a Süper Lig'den talip çıktı

Süper Lig'de Trabzonspor ile birlikte zirve yarışına giren Konyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, Beşiktaş'ta fazla şans bulamayan Salih Uçan'ın peşine düştü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Salih Uçan'a Süper Lig'den talip çıktı
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21 Ocak 2022 13:04
Konyaspor, Beşiktaşlı Salih Uçan'ın peşine düştü! Yeşil-beyazlı ekibin daha önce zemin yokladığı Salih Uçan için temaslarını hızlandırdığı ifade edildi.

Konyaspor'un Beşiktaş'a Salih için resmi olarak kiralama teklifi yapacağı ifade edilirken, Beşiktaş'ta oyuncu ile ilgili sonra kararı teknik direktör Önder Karaveli ile sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın yapacağı görüşmenin ardından verileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan transfer ettiği Salih Uçan 15 maçta toplam 548 dakika şans buldu ve skora gol ya da asist olarak herhangi bir katkı gösteremedi.

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