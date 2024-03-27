Salih Özcan: "Üzgünüz ama kafamız yerde olmayacak"

Milli futbolcu Salih Özcan, 6-1 kaybedilen Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Salih Özcan: 'Üzgünüz ama kafamız yerde olmayacak'
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27 Mart 2024 01:55
Milli futbolcu Salih Özcan, 6-1 kaybedilen Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kötü bir gün olduğunu söyleyen Özcan, "Bizim için zor bir gün. Böyle maça girmeyi düşünmedik. İlk yarıda fena değildik. Zor bir gün. İlk yarıda son dakikalarda ikinci golü yememiz kötü oldu. İkinci yarı, maçı elimizden verdik. İkili mücadele alamadık. Üzücü bir gün. Ne diyeceğimi bilmiyorum." dedi.

Toparlanacaklarını söyleyen milli futbolcu, "Herkes üzgün ama kafamız yerde olmayacak. Soyunma odasında da konuştuk. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi iki hazırlık maçı daha var. Bu maçı unutacağız. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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