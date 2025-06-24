24 Haziran
Benfica-Bayern Munih
1-0
24 Haziran
Auckland City FC-Boca Juniors
1-185'
25 Haziran
Los Angeles FC-Flamengo
04:00
25 Haziran
Esperance-Chelsea
04:00

Sacha Boey yine sakatlandı!

Bayern Münih'e transferinden sonra sakatlıklarıyla dikkat çeken Sacha Boey, Benfica ile oynanan maçta sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıktı.

calendar 24 Haziran 2025 23:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sacha Boey yine sakatlandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica ile oynanan maça ilk 11'de başladı.

Fransız futbolcu, karşılaşmada sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bayern Münih'te sakatlanan Sacha Boey yerine 62. dakikada Konrad Laimer oyuna dahil oldu.

Bayern Münih'e transferinin ardından 20 maçta süre bulan Sacha Boey, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.