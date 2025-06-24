Sacha Boey yine sakatlandı!

Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica ile oynanan maça ilk 11'de başladı.
Fransız futbolcu, karşılaşmada sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Bayern Münih'te sakatlanan Sacha Boey yerine 62. dakikada Konrad Laimer oyuna dahil oldu.
Bayern Münih'e transferinin ardından 20 maçta süre bulan Sacha Boey, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.
Fransız futbolcu, karşılaşmada sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Bayern Münih'te sakatlanan Sacha Boey yerine 62. dakikada Konrad Laimer oyuna dahil oldu.
Bayern Münih'e transferinin ardından 20 maçta süre bulan Sacha Boey, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.
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