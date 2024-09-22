S.Bükreş deplasmanında tribünlerde Mehmet Topal tezahüratları

Romanya Ligi'nde Steau Bükreş deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Petrolul'un taraftarları, teknik direktör Mehmet Topal'a tribünlerde sevgi gösterisinde bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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S.Bükreş deplasmanında tribünlerde Mehmet Topal tezahüratları
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22 Eylül 2024 16:10
Romanya ekibi Petrolul'un taraftarları Steau Bükreş deplasmanı sonrası Teknik Direktörleri Mehmet Topal'a tribünde sevgi gösterisinde bulundu.

Romanya Ligi'nde dün 10'ncu hafta maçına çıkan Mehmet Topal'ın hocalığını yaptığı Petrolul, zorlu Steau Bükreş deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla beraber ligde 8 maçtır üst üste yenilgi yüzü yaşamayan Mehmet Topal, Petrolul taraftarı tarafından onurlandırıldı. Takımını en zor deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlar maçın son düdüğüyle beraber Mehmet Topal'ı tribünlere çağırarak destekte bulundu.

Bu desteği karşılıksız bırakmayan Mehmet Topal, taraftara yumruk gösterisiyle üçlü çektirdi.

Romanya ekibi Petrolul Ploesti, Mehmet Topal önderliğinde ligde 15 puan ile 6'ıncı sırada bulunuyor.

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