Ryan Babel: 'Beni sadece futbolumla eleştirin'

Bonservisi Galatasaray'da olan Hollandalı golcü Ryan Babel verdiği röportajda kendisine yapılan sert eleştirilere ve ırkçı yorumlarla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.



Babel, sahada kötü performans gösterdiği zamanların gayet farkında olduğunu belirterek kendisinin sadece futboluyla yargılanmak istediğini söyledi.



Babel'in açıklamaları şu şekilde:



"SEVGİ NEFRET DOLU YORUMLARLA KAZANILIYOR"



"Takım arkadaşlarım ve sadık hayranlarım harikalar. Sevmediğim yorumlara tahammülümü onlarla sağlıyorum. Her zaman savaşıyorum çünkü sevginin nefret dolu yorumlarla kazanıldığını biliyorum."



"KÖTÜYSEM FUTBOLUMU ELEŞTİR"



"Kötü bir futbolcu olduğumu düşünüyorsan eleştirirsin. Sana göre iyi performans göstermedim mi? O zaman beni performansımla yargıla. Kötü oynadığım zamanların da gerçekten farkındayım ama küfürleri ve ırkçı yorumları asla kabul etmiyorum. Çünkü bunun benimle değil, kalplerdeki nefretle ilgisi var."



