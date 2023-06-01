Los Angeles Lakers ekibinin, guardı D'Angelo Russell'ı bir imza-ve-takas anlaşmasında kullanmayı tercih ettiği ve Toronto Raptors'tan Fred VanVleet'i radarına aldığı iddia edildi.



The Athletic'ten Jovan Buha, Lakers'ın Russell'ı tutmak yerine bir imza-ve-takas anlaşmasıyla göndermeyi tercih ettiğini ve VanVleet'i potansiyel bir hedef olarak radarına aldığını belirtti.



Lakers'ın Timberwolves'la yaptığı anlaşmayla son takas gününde kadrosuna kattığı Russell, 17.4 sayı ve 6.1 asist ortalamaları yakalayarak taraftarların güvenini kazanmış, ancak bu güveni playofflarda gösterdiği performansla boşa çıkarmıştı.



Lakers'ın Denver Nuggets'a süpürülerek elendiği Batı konferansı finallerinde %32.3 şut isabetiyle 6.3 sayı ve 3.5 asist ortalamaları kaydetmiş olan Russell, birçok kişiye göre bu serideki en kötü oyuncuydu.



