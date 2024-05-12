Rüdiger'den Arda Güler'e; 'Türk elmas burada'

İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, kupa sevincini taraftarlarla birlikte kutladı.



Kutlamalar sırasında mikrofonu eline alan Antonio Rüdiger, taraftara seslendi. Konuşması sırasında Arda Güler'e değinen Alman savunma oyuncusu, "Real Madrid taraftarları, Arda Güler burada! Türk elmas!" ifadelerini kullandı.



Arda Güler ise bu esnada herhangi bir açıklama yapmadı.



"ÇOK MUTLUYUM"



Milli oyuncu, daha sonra ise şampiyonluk turunun atıldığı sırada otobüste kısa bir açıklama yaptı. Arda Güler, "Burada olduğum için çok mutluyum, Hala Madrid." ifadelerini kullandı.







