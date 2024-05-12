Rüdiger'den Arda Güler'e; "Türk elmas burada"

Real Madrid'in Alman savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, şampiyonluk kutlamaları sırasında Arda Güler için, "Türk elmas burada." ifadelerini kullandı. Arda Güler de daha sonra bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rüdiger'den Arda Güler'e; 'Türk elmas burada'
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12 Mayıs 2024 13:20
Son güncelleme 12 Mayıs 2024 14:48
İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, kupa sevincini taraftarlarla birlikte kutladı.

Kutlamalar sırasında mikrofonu eline alan Antonio Rüdiger, taraftara seslendi. Konuşması sırasında Arda Güler'e değinen Alman savunma oyuncusu, "Real Madrid taraftarları, Arda Güler burada! Türk elmas!" ifadelerini kullandı.

Arda Güler ise bu esnada herhangi bir açıklama yapmadı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Milli oyuncu, daha sonra ise şampiyonluk turunun atıldığı sırada otobüste kısa bir açıklama yaptı. Arda Güler, "Burada olduğum için çok mutluyum, Hala Madrid." ifadelerini kullandı.



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