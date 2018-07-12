"RONALDO, MESSİ'YE KAFAYI TAKMIŞ VE..."

"SERIE A KOLAY OLMAYACAK"

Beş kez Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Cristiano Ronaldo'nun İtalyan devi Juventus'a imza atması, son dönemde en çok ses getiren transferlerden biri oldu. Bonuslarla birlikte 112 milyon euro bonservis bedeliyle Torino temsilcisine katılan Portekizli yıldız, yeni kulübünde yılda 30 milyon Euro kazancak.Ronaldo'nun olay yaratan bu transferi, birçok futbol otoritesi tarafından çeşitli tepkiler gördü. Bu transfer hakkında yorumlarda bulunanlardan biri ise Portekiz yıldızın Manchester United'dan eski takım arkadaşı Ryan Giggs oldu.Giggs, Ronaldo'nun bu transferi gerçekleştirme sebebi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galli futbol adamı Giggs, "Cristiano, Lionel Messi'den daha iyi olma ve onu yenme konusuna kafayı takmış. Onun Messi'ye karşı en büyük argümanı hem İngiltere, hem İspanya, hem de Portekiz'de şampiyonluk yaşamış olması, şimdi bu listeye İtalya'yı da eklemek istiyor. Bunu, kim daha iyi karşılaştırmasında kullanmak için yapıyor." şeklinde konuştu.Bu söylediklerine ek olarak Ronaldo'yu tebrik eden Giggs, "Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ta oynamış olmak çok özel bir durum. Serie A kolay olamayacak, Ronaldo'yu yeni bir zorluk bekliyor." ifadelerinde bulundu.