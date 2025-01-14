Ronaldo Fatih Terim'in torununu ağlattı

Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim'in torunu Naz, Cristiano Ronaldo ile tanışma fırsatı karşısında mutluluk gözyaşlarına boğuldu.Fatih Terim, geçtiğimiz haftalarda Suudi ekibi Al Shabab'ın başına geçmiş ve takımın başında çıktığı ilk maçta Al-Feiha'yı mağlup ederek lig kupasında yarı finale yükselmişti. Bu başarı, hem kulüp hem de Terim ailesi içinde büyük sevinçle karşılandı.Fatih Terim'in takımı Al Shabab'ın, Al Nassr ile eşleşmesi üzerine torunu Naz, Cristiano Ronaldo ile tanışma ihtimalini öğrenince duygusal anlar yaşadı. Ronaldo ile tanışma heyecanıyla gözyaşlarına boğulan küçük Naz, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:"Messi'yi sevmiyorum, seni çok seviyorum. En iyisi sensin."Naz'ın bu duygusal anlarını annesi Buse Terim, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, "Dedenin takımı kupa yarı finalinde Ronaldo'nun takımıyla eşleşince, Naz bunu öğrenip maça gideceğimizi duydu ve bakın neler oldu" ifadelerini kullandı.Fatih Terim'in Al Shabab ile yarı finalde Al Nassr karşısında göstereceği performans kadar, Naz'ın Ronaldo ile tanışma anı da büyük merakla bekleniyor.