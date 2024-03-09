Ronaldinho'dan Fenerbahçe için flaş itiraf!

Brezilyalı efsane eski futbolcu Ronaldinho'nun, geçmişte Fenerbahçe'ye imza atmaya yakın olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Twitter
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Ronaldinho'dan Fenerbahçe için flaş itiraf!
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09 Mart 2024 09:29
Geçtiğimiz hafta ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ile bir araya gelerek, Survivor'a katılan ve yarışmacılarla birlikte bir futbol maçı yapan Ronaldinho, Acun Ilıcalı ile arkadaş olduğu dile getirdi.

Brezilya basınına konuşan Ronaldinho, "İtalya'dayken yazları Antalya'ya tatile giderdim. Acun Ilıcalı'yla o zamandan tanışıyoruz" dedi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ

Ronaldinho'nun bir dönem Fenerbahçe'ye imza atmaya yakın olduğu ortaya çıktı.

Brezilyalı yıldız, "Acun ve Roberto Carlos 2011 yılında Fenerbahçe'ye gitmem için çok ısrar ettiler ama bir Fenerbahçe yöneticisi transferimi engelledi" şeklinde konuştu. 

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