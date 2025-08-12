Romulo rekor kırarak ayrılacak!

Yaz transfer döneminde Avrupa'da adı en çok geçen isimlerden olan İzmir temsilcisi Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso, Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırarak RB Leipzig'e imza atıyor.Göztepe'den Avrupa'nın en büyük liglerinden Bundesliga'ya transfer olacak Romulo için haftalardır Leipzig'le kıyasıya bir bonservis pazarlığı yapan sarı-kırmızılıların futbol şubesini yöneten Başkan Rasmus Ankersen, Sportif Direktör Ivan Mance ve Sport Republic'in 23 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Anlaşmanın 20 milyon Euro garanti, 3 milyon Euro da performans bonusunu kapsadığı iddia edildi. Romulo 23 milyon Euro bedelle giderse Türk Lirası olarak 1 milyar 90 milyon TL civarında tutan bu tarihi rakam, Anadolu kulüplerinin en yüksek, Türk futbolunun da üçüncü en pahalı transferi olacak.Daha önce Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu geçen yıl Brighton'a, Galatasaraylı Sacha Boey ise Bayern Münih'e 30 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Cenk Tosun, Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro, Arda Güler ise Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e 20 milyon Euro ve bonuslarla gitmişti. Türk futbolunda Elvir Balic, Vedat Muriç ve Gedson Fernandes transferleri de kulüplerine 20 milyon Euro üzere bonservis kazandırdı. Athletico Paranaense'den 2023-2024 sezonunun devre arasında kiralanıp geçen sezon 2.5 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan 23 yaşındaki Romulo, Göztepe'de 46 maçta 22 gol atarken, 13 asist yaptı. Brezilyalı forvet oyuncusu, Leipzig ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Leipzig, Sloven golcü Benjamin Sesko'yu Manchester United'e 85 milyon Euro'ya satıp Romulo'ya yönelmişti.Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı olarak Göztepe'nin futbol şubesini halen yönetimde yer alan Onursal Başkan Mehmet Sepil'den 2022 yılında devralan uluslararası spor yatırımları şirketi Sport Republic, 3 yıl içinde rekora imza attı. Sırp iş insanı Dragan Solak'ın yatırımı, ABD'li Henrik Kraft'ın başkanlığı ve Danimarkalı CEO Rasmus Ankersen yönetiminde Göztepe'nin yanı sıra İngiliz ekibi Southampton'u da yöneten şirket sarı-kırmızılılara transferde Avrupa'nın dikkat çeken takımı yaptı. Sport Republic'in keşfettiği genç futbolcular Göztepe'de parlayıp vitrine çıkarken, yatırım ilk meyvesini Türk futbolunun rekorlarından olan Romulo transferiyle verdi. Romulo transferinden elde edilecek 1 milyar TL'nin üzerindeki bedel, Türk futbolunda birçok takımın toplam borcundan yüksek durumda. Göztepe'nin 2020 yılında kapılarını açan Gürsel Aksel Stadı 400 milyon TL'ye yapılmıştı. Göztepeli taraftarlar transferin gelirinin bir kısmının altyapı tesisleri inşaatına harcanmasını talep ediyor.