12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-055'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Romulo rekor kırarak ayrılacak!

Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso, 23 milyon Euro bedelle RB Leipzig'e transfer olacak.

calendar 12 Ağustos 2025 13:13
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Romulo rekor kırarak ayrılacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yaz transfer döneminde Avrupa'da adı en çok geçen isimlerden olan İzmir temsilcisi Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso, Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırarak RB Leipzig'e imza atıyor.

Göztepe'den Avrupa'nın en büyük liglerinden Bundesliga'ya transfer olacak Romulo için haftalardır Leipzig'le kıyasıya bir bonservis pazarlığı yapan sarı-kırmızılıların futbol şubesini yöneten Başkan Rasmus Ankersen, Sportif Direktör Ivan Mance ve Sport Republic'in 23 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Anlaşmanın 20 milyon Euro garanti, 3 milyon Euro da performans bonusunu kapsadığı iddia edildi. Romulo 23 milyon Euro bedelle giderse Türk Lirası olarak 1 milyar 90 milyon TL civarında tutan bu tarihi rakam, Anadolu kulüplerinin en yüksek, Türk futbolunun da üçüncü en pahalı transferi olacak.

Daha önce Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu geçen yıl Brighton'a, Galatasaraylı Sacha Boey ise Bayern Münih'e 30 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Cenk Tosun, Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro, Arda Güler ise Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e 20 milyon Euro ve bonuslarla gitmişti. Türk futbolunda Elvir Balic, Vedat Muriç ve Gedson Fernandes transferleri de kulüplerine 20 milyon Euro üzere bonservis kazandırdı. Athletico Paranaense'den 2023-2024 sezonunun devre arasında kiralanıp geçen sezon 2.5 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan 23 yaşındaki Romulo, Göztepe'de 46 maçta 22 gol atarken, 13 asist yaptı. Brezilyalı forvet oyuncusu, Leipzig ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Leipzig, Sloven golcü Benjamin Sesko'yu Manchester United'e 85 milyon Euro'ya satıp Romulo'ya yönelmişti.

SPORT REPUBLIC 3 YILDA FARK YARATTI


Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı olarak Göztepe'nin futbol şubesini halen yönetimde yer alan Onursal Başkan Mehmet Sepil'den 2022 yılında devralan uluslararası spor yatırımları şirketi Sport Republic, 3 yıl içinde rekora imza attı. Sırp iş insanı Dragan Solak'ın yatırımı, ABD'li Henrik Kraft'ın başkanlığı ve Danimarkalı CEO Rasmus Ankersen yönetiminde Göztepe'nin yanı sıra İngiliz ekibi Southampton'u da yöneten şirket sarı-kırmızılılara transferde Avrupa'nın dikkat çeken takımı yaptı. Sport Republic'in keşfettiği genç futbolcular Göztepe'de parlayıp vitrine çıkarken, yatırım ilk meyvesini Türk futbolunun rekorlarından olan Romulo transferiyle verdi. Romulo transferinden elde edilecek 1 milyar TL'nin üzerindeki bedel, Türk futbolunda birçok takımın toplam borcundan yüksek durumda. Göztepe'nin 2020 yılında kapılarını açan Gürsel Aksel Stadı 400 milyon TL'ye yapılmıştı. Göztepeli taraftarlar transferin gelirinin bir kısmının altyapı tesisleri inşaatına harcanmasını talep ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.