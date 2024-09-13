Romalı spor yazarlarından Zalewski tepkisi!

Nicola Zalewski'nin Galatasaray'a imza atmaması Roma'da büyük rahatsızlık yarattı. Romalı yazarlardan Polonyalı oyuncuya peş peşe tepkiler geldi.
David Rossi (Rete Sport) :
"Roma, son haftalarda Zalewski'nin sözleşmesini yenilemeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını duyurdu ve bu da hikayenin önemli bir parçası. Galatasaray, sözleşmesi biten bir oyuncu için 11 milyon teklif etti, mucizevi bir durumdayız ama o noktada oyuncu 2,5 milyon maaşa hayır diyor. Türkler " hoşçakal ve teşekkür ederim " demek yerine kazandığının neredeyse 10 katına yani 3'e çıkıyor. Ve yine reddediyor. Bunun üzerine Roma, oyuncuyu çağırdı ve ona bundan sonra B takımında antrenman yapacağını ve artık A takımda forma giymeyeceğini söyledi. Romalı ve Roma taraftarı olan biri, kulübüne 11 milyon kaybettirmez, Roma'ya zarar vermez, o yüzden bu tartışmayı bir kenara bırakalım...O, artık serbest transferdir. 2 Şubat'tan itibaren Galatasaray'dan daha önemli ve kendisine 3 milyondan fazla verecek bir kulüp bulacağını düşünüyor... Bana göre bu büyük bir saçmalık ama öyle düşünmekte tamamen özgür..."
Gianluca Piacentini (Rete Sport) :
"Eğer Zalewski bugün gece yarısı hala Roma oyuncusuysa, kulüp olarak onu projenin dışında tutarım, artık onu düşünmem. O zaman belki Ocak ayında kendisine 5 milyon verecek bir takım bulabilir ama bu onun menajeriyle yapması gereken bir değerlendirme."
Francesco Oddo Casano (Rete Sport):
"Zalewski, Roma'yla sözleşme yenileme teklifini reddetmişti. Yenileme teklifine hayır, Galatasaray'a hayır cevabının arkasında haziran ayında bedelsiz ayrılma düşüncesi var. De Rossi'nin pozisyonunu bilmiyorum, bence o iyi bir oyuncu ama ilk 11'de değil ve ayrılırsa saçını yolmaz. Bu noktada kararını kulüp verecek ama bugün itibariyle henüz kadro dışı değil çünkü oyuncunun ayrılması için hâlâ zamanı var..."
Mario Corsi (Tele Radyo Stereo):
"Zalewski mi? Bu vakalar arada bir olabiliyor ama ne yazık ki Roma'da çok sık oluyor... Roma'da De Rossi yalnız, kimsesi yok... Artık kimseyle baş edemiyor, kendi dışında."
David Rossi (Rete Sport) :
"Roma, son haftalarda Zalewski'nin sözleşmesini yenilemeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını duyurdu ve bu da hikayenin önemli bir parçası. Galatasaray, sözleşmesi biten bir oyuncu için 11 milyon teklif etti, mucizevi bir durumdayız ama o noktada oyuncu 2,5 milyon maaşa hayır diyor. Türkler " hoşçakal ve teşekkür ederim " demek yerine kazandığının neredeyse 10 katına yani 3'e çıkıyor. Ve yine reddediyor. Bunun üzerine Roma, oyuncuyu çağırdı ve ona bundan sonra B takımında antrenman yapacağını ve artık A takımda forma giymeyeceğini söyledi. Romalı ve Roma taraftarı olan biri, kulübüne 11 milyon kaybettirmez, Roma'ya zarar vermez, o yüzden bu tartışmayı bir kenara bırakalım...O, artık serbest transferdir. 2 Şubat'tan itibaren Galatasaray'dan daha önemli ve kendisine 3 milyondan fazla verecek bir kulüp bulacağını düşünüyor... Bana göre bu büyük bir saçmalık ama öyle düşünmekte tamamen özgür..."
Gianluca Piacentini (Rete Sport) :
"Eğer Zalewski bugün gece yarısı hala Roma oyuncusuysa, kulüp olarak onu projenin dışında tutarım, artık onu düşünmem. O zaman belki Ocak ayında kendisine 5 milyon verecek bir takım bulabilir ama bu onun menajeriyle yapması gereken bir değerlendirme."
Francesco Oddo Casano (Rete Sport):
"Zalewski, Roma'yla sözleşme yenileme teklifini reddetmişti. Yenileme teklifine hayır, Galatasaray'a hayır cevabının arkasında haziran ayında bedelsiz ayrılma düşüncesi var. De Rossi'nin pozisyonunu bilmiyorum, bence o iyi bir oyuncu ama ilk 11'de değil ve ayrılırsa saçını yolmaz. Bu noktada kararını kulüp verecek ama bugün itibariyle henüz kadro dışı değil çünkü oyuncunun ayrılması için hâlâ zamanı var..."
Mario Corsi (Tele Radyo Stereo):
"Zalewski mi? Bu vakalar arada bir olabiliyor ama ne yazık ki Roma'da çok sık oluyor... Roma'da De Rossi yalnız, kimsesi yok... Artık kimseyle baş edemiyor, kendi dışında."