Roma, sahasında Milan'ı üç golle devirdi!

İtalya Serie A'nın 37. hafta karşılaşmasında Roma, Milan'ı konuk etti.



Olimpico Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.



Roma'ya galibiyeti getiren golleri dakika 3'te Gianluca Mancini, 58. dakikada Leandro Paredes, 87. dakikada ise Bryan Cristante kaydetti.



Milan'ın tek golünü ise dakika 39'da Joao Felix attı.



Milan forması giyen Santiago Gimenez, dakika 21'de kırmızı kart gördü.



Milli futbolcu Zeki Çelik, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Sergio Conceiçao'nun ekibi Milan, ligde 3 maç sonra mağlup oldu.



Bu sonucun ardından Roma, puanını 66 yaptı. Milan, 60 puanda kaldı.



İtalya Serie A'nın son haftasında Roma, Torino deplasmanına gidecek. Milan Monza'yı konuk edecek.