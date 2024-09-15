İtalya Serie A 4.hafta maçında Genoa ve Roma karşı karşıya geldi. Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 bitti.



Roma, 37.dakikada Artem Dovbyk ile golü buldu. Genoa'nın 90+6'da Koni De Winter ile bulduğu golle birlikte maç beraberlikle sonuçlandı.



Bu sonuçla birlikte Roma, ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.



Roma'da forma giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik, 62. dakikada El Shaarawy'nin yerine oyuna dahil oldu.



Oynanan maçta Nicola Zalewski, kadroda yer almadı.



Bu sonuçla birlikte Roma, puanını 3'e Genoa ise 5'e çıkardı.



Ligin bir sonraki maçında Roma, evinde Udinese'yi ağırlayacak. Genoa ise Venezia deplasmanına gidecek.





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