Roma'nın galibiyet hasreti sürüyor

İtalya Serie A 4.hafta maçında Roma, deplasmanda Genoa ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Roma'nın galibiyet hasreti sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2024 15:42
İtalya Serie A 4.hafta maçında Genoa ve Roma karşı karşıya geldi. Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 bitti.

Roma, 37.dakikada Artem Dovbyk ile golü buldu. Genoa'nın 90+6'da Koni De Winter ile bulduğu golle birlikte maç beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Roma, ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Roma'da forma giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik, 62. dakikada El Shaarawy'nin yerine oyuna dahil oldu.

Oynanan maçta Nicola Zalewski, kadroda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Roma, puanını 3'e Genoa ise 5'e çıkardı.

Ligin bir sonraki maçında Roma, evinde Udinese'yi ağırlayacak. Genoa ise Venezia deplasmanına gidecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery