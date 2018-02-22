'Roma, kaleci Alisson'a teşekkür etmeli'

teknik direktörü, Roma'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Maça iyi başaldıklarını vurgulayan Fonseca, "Oyuna iyi başladık ve ilk golü atacak fırsatları yarattır. Takımıma, Roma'nın nasıl hücum edebileceğini anlatmıştım. Bunları iyi uyguladıklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Roma'nın Brezilyalı file bekçisi Alisson'ın performansına dikkat çeken, Shakhtar'ın teknik direktörü Fonseca: "Roma'nın kalecisi olağanüstü kurtarışlar yaptı. Daha büyük bir farkla kazanabilirdik. Kalecilerine teşekkür etmeliler" şeklinde konuştu.Şampiyonlar Ligi gruplarında Napoli'yi de 2-1 mağlup ettiklerinin hatırlatılması üzerine Fonseca, "Bu bir tesadüf. İtalyan takımlarına karşı oynamak zordur. Özellikle savunmada iyi organize olmanız gerekir" dedi.