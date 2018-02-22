  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    Eljif 'inTürkiye'deki yeni durağı olabilir! Sürpriz..
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!

"Roma, kaleci Alisson'a teşekkür etmeli"

Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı 2-1 mağlup eden Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Paulo Fonseca, İtalyan ekibinin kalecisi Alisson'un performansına dikkat çekti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Roma, kaleci Alisson'a teşekkür etmeli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2018 02:20
Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Paulo Fonseca, Roma'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"OYUNA İYİ BAŞLADIK"

Maça iyi başaldıklarını vurgulayan Fonseca, "Oyuna iyi başladık ve ilk golü atacak fırsatları yarattır. Takımıma, Roma'nın nasıl hücum edebileceğini anlatmıştım. Bunları iyi uyguladıklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"

Roma'nın Brezilyalı file bekçisi Alisson'ın performansına dikkat çeken, Shakhtar'ın teknik direktörü Fonseca: "Roma'nın kalecisi olağanüstü kurtarışlar yaptı. Daha büyük bir farkla kazanabilirdik. Kalecilerine teşekkür etmeliler" şeklinde konuştu.

"İTALYAN TAKIMLARI..."

Şampiyonlar Ligi gruplarında Napoli'yi de 2-1 mağlup ettiklerinin hatırlatılması üzerine Fonseca, "Bu bir tesadüf. İtalyan takımlarına karşı oynamak zordur. Özellikle savunmada iyi organize olmanız gerekir" dedi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için