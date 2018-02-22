'Roma, kaleci Alisson'a teşekkür etmeli'

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Paulo Fonseca, Roma'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"OYUNA İYİ BAŞLADIK"
Maça iyi başaldıklarını vurgulayan Fonseca, "Oyuna iyi başladık ve ilk golü atacak fırsatları yarattır. Takımıma, Roma'nın nasıl hücum edebileceğini anlatmıştım. Bunları iyi uyguladıklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"
Roma'nın Brezilyalı file bekçisi Alisson'ın performansına dikkat çeken, Shakhtar'ın teknik direktörü Fonseca: "Roma'nın kalecisi olağanüstü kurtarışlar yaptı. Daha büyük bir farkla kazanabilirdik. Kalecilerine teşekkür etmeliler" şeklinde konuştu.
"İTALYAN TAKIMLARI..."
Şampiyonlar Ligi gruplarında Napoli'yi de 2-1 mağlup ettiklerinin hatırlatılması üzerine Fonseca, "Bu bir tesadüf. İtalyan takımlarına karşı oynamak zordur. Özellikle savunmada iyi organize olmanız gerekir" dedi.
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"OYUNA İYİ BAŞLADIK"
Maça iyi başaldıklarını vurgulayan Fonseca, "Oyuna iyi başladık ve ilk golü atacak fırsatları yarattır. Takımıma, Roma'nın nasıl hücum edebileceğini anlatmıştım. Bunları iyi uyguladıklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"
Roma'nın Brezilyalı file bekçisi Alisson'ın performansına dikkat çeken, Shakhtar'ın teknik direktörü Fonseca: "Roma'nın kalecisi olağanüstü kurtarışlar yaptı. Daha büyük bir farkla kazanabilirdik. Kalecilerine teşekkür etmeliler" şeklinde konuştu.
"İTALYAN TAKIMLARI..."
Şampiyonlar Ligi gruplarında Napoli'yi de 2-1 mağlup ettiklerinin hatırlatılması üzerine Fonseca, "Bu bir tesadüf. İtalyan takımlarına karşı oynamak zordur. Özellikle savunmada iyi organize olmanız gerekir" dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın