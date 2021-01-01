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Rockets'ın bu geceki maçı, Teksas'taki kar fırtınası nedeniyle ertelendi

Houston Rockets ve Indiana Pacers arasında bu gece oynanması planlanan karşılaşmanın, ABD'nin Teksas eyletindeki şiddetli hava koşulları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets ve Indiana Pacers arasında bu gece oynanması planlanan karşılaşmanın, ABD'nin Teksas eyletindeki şiddetli hava koşulları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

NBA'de sezonun 33'üncü maçı ertelenmiş olurken, Teksas'taki yoğun kar fırtınası nedeniyle eyalet genelinde gerçekleşen büyük elektrik kesintileri sonucu, üçüncü maç ertelenmiş oldu.

Rockets'ın geçtiğimiz 18 Şubat'ta Dallas Mavericks'e karşı oynaması planlanan maçın da ertelenmesi sonrası, ekip bu hafta ikinci kez parkelerden uzak kaldı.

Rockets'ın 22 Şubat'ta Chicago Bulls'a karşı oynaması planlanıyor olsa da, ligin, maçın oynanıp oynanamayacağına karar vermeden önce birkaç gün daha bekleyeceği düşünülüyor.

Pacers'ın bir sonraki maçı ise, 24 Şubat tarihinde oynanacak Golden State Warriors karşılaşması.


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