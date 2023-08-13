İtalya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Roberto Mancini'nin yeni takımı belli oluyor.



Ariyadhiah'ta yer alan habere göre; Suudi Futbol Federasyonu, İtalya'dan ayrılan İtalyan teknik adam ile anlaşmaya vardı.



3 YILLIK SÖZLEŞME!



Habere göre; son pürüzlerin giderilmesinin ardından tecrübeli teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.



İTALYA PERFORMANSI



Mayıs 2018'de İtalya Milli Takımı'nın başına geçen 58 yaşındaki Mancini, takımıyla EURO 2020'yi kazanma başarısı göstermişti. Mancini, İtalya Milli Takımı'nın başında 61 maça çıktı. İtalya, bu maçlarda 39 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.



