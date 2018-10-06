  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Rizespor'dan Ujkani ve Muriç'e milli davet

Kosova'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Malta ve Faroe Adaları maçlarının aday kadrosuna Çaykur Rizespor'dan kaleci Samir Ujkani ve forvet Vedat Muric de davet edildi.

Kaynak: AA
Rizespor'dan Ujkani ve Muriç'e milli davet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2018 14:15
Çaykur Rizespor'un kalecisi Samir Ujkani ve forvet oyuncusu Vedat Muric, Kosova A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.

Kosova'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Malta ve Faroe Adaları maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Çaykur Rizespor'dan Samir Ujkani ve Vedat Muric de çağrıldı.

Kosova Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bernard Challandes, kadroya 23 futbolcu dahil etti.

Kosova, UEFA Uluslar D Ligi 3. Grup'ta 11 Ekim'de evinde Malta, 14 Ekim'de deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak. Kosova, grupta 4 puanla lider durumda bulunuyor.

Aday kadroda yer alan isimler şunlar:

Kaleci: Samir Ujkani (Çaykur Rizespor), Faton Maloku (Kukesi), Visar Bekaj (Priştine)

Defans: Amir Rrahmani (Dinamo Zagreb), Fidan Aliti (Skenderbeu), Mergim Vojvoda (Mouscron), Leart Paqarada (Sandhausen), Benjamin Kololli (Zürih), Ardin Dallku (Vorskla)

Orta saha: Hekuran Kryeziu (Zürih), Herolind Shala (Start), İdriz Voca (Luzern), Besar Halimi (Brondby), Valon Berisha (Lazio), Bernard Berisha (Akhmat), Arber Zeneli (Heerenveen), Milot Rachica (Werder Bremen), Edon Zhegrova (Genk), Lirim Kastrati (Lokomotiva), Elbasan Rashani (Odds), Donis Avdijaj (Willem II)

Forvet: Vedat Muric (Çaykur Rizespor), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday)

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için