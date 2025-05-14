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Rizespor'da Göztepe maçı öncesi tek eksik

Çaykur Rizespor, İlhan Palut yönetiminde Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

calendar 14 Mayıs 2025 18:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Rizespor'da Göztepe maçı öncesi tek eksik
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, daraltılmış alanda yapılan çift kale maçın ardından tamamlandı.

İDMANDA BİR  EKSİK!

Sakatlığı bulunan oyuncu Papanikolaou, idmana katılmadı.

Karadeniz takımı, perşembe günü yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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