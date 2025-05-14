Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, daraltılmış alanda yapılan çift kale maçın ardından tamamlandı.
İDMANDA BİR EKSİK!
Sakatlığı bulunan oyuncu Papanikolaou, idmana katılmadı.
Karadeniz takımı, perşembe günü yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, daraltılmış alanda yapılan çift kale maçın ardından tamamlandı.
İDMANDA BİR EKSİK!
Sakatlığı bulunan oyuncu Papanikolaou, idmana katılmadı.
Karadeniz takımı, perşembe günü yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.