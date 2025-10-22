Süper Lig'de erteleme maçında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.



Dengeli geçen maçta Rizespor ve Başakşehir, gol bulabilmek adına zaman zaman rakip kaleye çok adamla gitmek istedi ama iki takımın da planları tutmadı.



Bu beraberliğin ardından Çaykur Rizespor puanını 9'a, RAMS Başakşehir ise puanını 7'ye yükseltti.



Süper Lig'de hafta sonu Çaykur Rizespor, Samsunspor'a konuk olacak. Başakşehir, Antalyaspor deplasmanına çıkacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Kemen'in ceza sahasının sol çaprazında kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

21. dakikada Berat Özdemir'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

32. dakikada Hojer'in sol çaprazdan çektiği şutta top savunmadan döndü. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Laci'nin şutunda ise meşin yuvarlak dışarı çıktı.

37. dakikada Zegiri'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Laçi'nin şutunda, kaleci Muhammed Şengezer parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.



