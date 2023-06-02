Rize'den flaş hamle! Manchester United'ın stoperine göz dikti

Bir yıllık aranın ardından Süper Lig'e dönüş yapan Çaykur Rizespor transfer çalışmalarına başladı.



Karadeniz ekibinin yönetimi, bombayı patlatmak için önemli bir ismin peşine düştü. Mavi-yeşilliler, Manchester United ile sözleşmesi biten Phil Jones'a kanca attı.



Çaykur Rizespor, İngiliz stoperle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Önceliği Premier Lig'de kalmak olsa da Phil Jones, Karadeniz ekibinin teklifine de hayır demedi. İngiliz yıldızın menajerinin Rize'ye gelmesi ve yapılacak görüşmenin ardından son kararın verilmesi bekleniyor.



12 yıl önce Blackburn Rovers'tan Manchester United'a imza atan Jones, Kırmızı Şeytanlar'da 229 maça çıktı. 6 gol ve 10 asistlik performans gösteren 31 yaşındaki stoper, milli takımda ise 27 kez forma şansı buldu.







